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РФ нанесла ракетный удар по Запорожью
Российские оккупационные войска ночью 12 сентября, около 00:40, нанесли ракетный удар по областному центру Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.
"Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки. В результате обстрела пострадавших нет", — добавил Старух.
Напомним, наибольшую опасность в Запорожской области сейчас представляет ЗАЭС, которая подвергается постоянным обстрелам со стороны РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, раньше в "Энергоатоме" сообщили, что 11 сентября в 03:41 энергоблок №6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре отключили от энергосети. Затем на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения.
Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции. Россияне атаковали АЭС даже тогда, когда к ней направлялась миссия МАГАТЭ.