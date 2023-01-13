Обстрелы Донецкой области: под вражеский огонь попали 17 населенных пунктов

Полицейские задокументировали обстрелы 17 населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты били по мирному населению из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии и танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Россияне девять раз атаковали Авдеевку. Под обстрел также попали Бахмут, Константиновка, Торецк, Краматорск, Соледарь, Курахово, Железное, пгт Большая Новоселка, села Бердичи, Красногоровка, Веселое, Клещиевка, Максимилиановка, Плещеевка, Северное, Хромово.

В результате атак уничтожены и повреждены 12 гражданских объектов - 7 жилых домов, предприятия, гараж, автомобиль.

В частности, ракетами "С-300" россияне ударили по Краматорску и Константиновке. Снаряды попали на территорию предприятий, информации о пострадавших нет.

Из авиации, "Градов" и артиллерии враг бил по Авдеевке. В результате обстрела погиб мирный житель. Также ранены гражданские граждане в Соледаре и Клещиевке.

Ранее в Курахово россияне попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом в центре города. Также повреждено отделение местной больницы, где и находился человек, получивший ранения.

Кроме того, российские захватчики утром 3 января также обстреляли Курахово. Тогда в результате атаки 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.