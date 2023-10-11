Обстрелы Донецкой области. За сутки один человек погиб, еще двое ранены

Войска РФ обстрелами Донецкой области в течение суток 10 октября убили одного человека. Еще двое людей ранены. Об этом сообщил и.о. руководителя Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Также он проинформировал об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 11 октября.

Отмечается, что на Волновахском направлении под обстрелы попали Угледар и Максимовка. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении в Марьинской общине один человек погиб в Красногоровке и один ранен в Екатериновке. В Очеретинской общине под огнем находились Первомайское, Нетайлово и Уманское. Утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу и двум ракетным ударам. Под обстрел попал частный сектор Курахово.

На Горловском направлении в Торецкой общине повреждены два дома, ранен один человек. Еще два дома повреждены в Часовоярской общине. В Соледарской общине оккупанты обстреляли Раздоловку.

На Лисичанском направлении повреждены два дома: в Северском и Заречном Лиманской общины. В Лимане повреждена котельная.

Ситуация в Донецкой области: Авдеевка

10 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному Донбас" сообщал, что к северу от города проходят тяжелые бои.

Оккупанты совершали массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и "Градов".

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 11 октября указано , что на Авдеевском направлении захватчики активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского. Украинские защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

Барабаш утром в эфире "Суспільне. Спротив" сказал, что бои продолжаются, но не так "жарко" как накануне.

"Ночь прошла более-менее спокойно. Было два десятка хаотических одиночных "прилетов" по старой части города, немного было по центральной", – проинформировал он.