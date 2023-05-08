Обстрелы Станислава в Херсонской области: количество пострадавших возросло

В результате российских обстрелов села Станислав Херсонской области ранения получили десять человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что среди пострадавших – девятилетний ребенок.

Девяти раненым врачи оказали помощь и отпустили домой. Одну женщину госпитализировали в медучреждение в Херсоне.

Последствия российских обстрелов села Станислав 8 мая 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram Последствия российских обстрелов села Станислав 8 мая 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram Последствия российских обстрелов села Станислав 8 мая 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram Последствия российских обстрелов села Станислав 8 мая 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Станислав днем 8 мая. Сообщалось о шести пострадавших, в частности, о девятилетнем мальчике, который получил минно-взрывные травмы и ранения головы.

В течение 7 мая захватчики 42 раза обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, ранив двух человек.