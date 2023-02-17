Один человек погиб в результате обстрела Харьковской области

17 февраля, около 10:20 российские военные открыли огонь по гражданским объектам в пгт Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате атаки есть одна жертва.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Прибыв на место инцидента, правоохранители выяснили, что один из снарядов попал в жилой дом. Крыша и стены дома разрушены в результате взрыва. 68-летний мужчина, проживавший в доме, получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Сотрудники сектора полицейской деятельности № 1 Купянского районного отдела полиции под продолжающимися обстрелами эвакуировали тело погибшего. Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее, 10 февраля по Харькову и Харьковской области был нанесен массированный ракетный удар. Зафиксировали повреждение объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры.

Ночью того же дня оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов в городе.