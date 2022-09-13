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Оккупанты 6 раз за ночь обстреляли Никопольский район

Оккупанты 6 раз за ночь обстреляли Никопольский район

В ночь на 13 сентября российские военные 6 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Есть разрушения, среди мирных жителей пострадавших нет.

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Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Фото 2 — Оккупанты 6 раз за ночь обстреляли Никопольский район
Фото 3 — Оккупанты 6 раз за ночь обстреляли Никопольский район
Фото 4 — Оккупанты 6 раз за ночь обстреляли Никопольский район

"Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады "Грады" и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших", - рассказал Резниченко.

Обстрелами россияне повредили 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются.

Днем ранее, в ночь с 11 на 12 сентября, российские оккупационные войска открывали огонь по трем громадам Днепропетровской области из "Градов", ствольной артиллерии и "Ураганов". В результате тогда повредили лицей и около 10 жилых домов.

До этого, ночью 10 сентября, россияне атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Автор:
Вита Молодан