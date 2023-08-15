Оккупанты атаковали ракетами Черкасщину: попали по территории предприятия и медучреждения

Ночью 15 августа в Смеле Черкасской области российская ракета попала на территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасщине. В частности, в Смеле ракета попала на территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения", - отметил Табурец.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

"В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды", - сообщил Табурец.

Он добавил, что сейчас на месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

Напомним, ночью 15 августа армия страны-агрессора РФ нанесла очередной масштабный ракетный удар по Украине.

Во Львове обломки сбитых ракет упали на многоэтажные жилые дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей пострадавших домов.

Попадание зафиксировали также в Луцке в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.

В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.