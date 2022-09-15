Оккупанты из-за потерь расформируют два стрелковых полка, остатки которых сбежали в Луганскую область - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины говорят, что из-за значительных потерь на Слобожанском направлении 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск (так называемая "Народная милиция ЛНР"), участвовавшие в боевых действиях и спешно выведенные на территорию оккупированной Луганской области, подлежат расформированию.

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"Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва. Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу", - говорится в сообщении.

В целом, по данным Генштаба, военно-политическое руководство России приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку.

Напомним, что на днях в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляли, что фактически прекратил существование из-за потерь 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк (Псков) 76-й дивизии Воздушно-десантных войск России, воевавший в Харьковской области.

В свою очередь, в своде разведки Министерства обороны Великобритании за 12 сентября отмечалось, что ВСУ почти полностью уничтожили 1-ю гвардейскую танковую армию ВС РФ: подразделение понесло большие потери во время украинского контрнаступления в Харьковской области.

Отметим также, что накануне в Генштабе сообщали о массовом появлении в оккупированной Луганской области российских военных на гражданских автомобилях с номерами Харьковской области вместе с прицепами, загруженными награбленным имуществом.