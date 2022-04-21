Оккупанты могут обстрелять ж/д мосты на западе Украины – СНБО

Российские оккупанты могут планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры западных регионов Украины.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО (Совет Национальной безопасности и обороны – Delo.ua).

Как сообщает пресс-служба ЦПД, в нескольких пророссийских Telegram-каналах, которые ведут медиасопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о получении россиянами "полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины".

При этом отмечается, что "мостоповалу быть".

В то же время в ЦПД подчеркнули, что сведения о местоположении объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, в частности, о виадуках и мостах, никогда не были государственной тайной и находятся в свободном доступе.

Эксперты Центра не исключают, что такие информационные вбросы могут являться частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди находящихся в западных регионах украинцев.

"Однако, учитывая угрозы атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана", — говорится в сообщении.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации призвали украинцев быть бдительными и осторожными во время празднования Пасхи, так как в это время в Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы РФ.