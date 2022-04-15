РФ официально угрожает Киеву обстрелами: в течение следующих нескольких дней высока опасность ракетных ударов по городу — СНБО

Из-за потери крейсера "Москва" враг начал серию терактов и официально грозит обстрелами Киеву. Поэтому в течение следующих дней существует существенная опасность ракетных ударов по городу.

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15 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что в настоящее время существует высокая вероятность ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщается в телеграмм-канале центра.

"Из-за потери крейсера "Москва", который россияне никак не желали терять, у них появилась навязчивая идея отомстить "нацистам" с большей яростью, потому что до этого они "несли мир". Поэтому 15 апреля Министерство обороны РФ официально заявило, что будут наращивать количество ракетных ударов по Киеву в ответ на обстрелы со стороны Украины", — говорится в сообщении.

В СНБО также подчеркивают, что поскольку в течение следующих нескольких дней существует значительная опасность ракетных ударов, киевлянам крайне важно не игнорировать воздушные тревоги и использовать укрытия, когда они будут звучать.

Напомним, что 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Позже Министерство обороны России подтвердило, что крейсер "Москва" горит, однако причины пожара пока устанавливаются.

Кроме этого, 14 апреля произошли взрывы на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области РФ. Российские силовики утверждали, что был минометный обстрел со стороны Украины. Позже СБУ опубликовали перехват телефонных переговоров оккупантов, которые свидетельствуют, что они организовали провокацию на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, где прогремели взрывы.