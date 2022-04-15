РФ офіційно погрожує Києву обстрілами: протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів по місту — РНБО

Через втрату крейсера "Москва" ворог розпочав серію терактів та вже офіційно загрожує обстрілами Києву. Тому протягом наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів по місту.

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15 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що наразі існує є суттєва небезпека ракетних ударів по Києву. Про це йдеться у телеграм-каналі центру.

"Через втрату крейсера "Москва", який ніяк не хотіли втрачати росіяни, у них з'явилася нав'язлива ідея помститися "нацистам" із більшою люттю, бо до цього вони "несли мир". Тому 15 квітня Міністерство оборони РФ офіційно заявило, що нарощуватимуть кількість ракетних ударів по Києву у відповідь на обстріли з боку України", — йдеться у повідомленні.

В РНБО також підкреслюють, що оскільки протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, киянам вкрай важливо не ігнорувати повітряні тривоги і використовувати укриття, коли вони лунатимуть.

Нагадаємо, що 13 квітня збройні сили України нанесли два ракетні удари по ворожому крейсеру "Москва". Пізніше Міністерство оборони Росії підтвердило, що крейсер "Москва" горить, проте причини пожежі поки що встановлюються.

Крім цього, 14 квітня сталися вибухи на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області РФ. Російські силовики стверджували, що був мінометний обстріл з боку України. Пізніше СБУ опублікували перехоплення телефонних переговорів окупантів, які свідчать, що вони організували провокацію на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області, де пролунали вибухи.