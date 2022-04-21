Окупанти можуть обстріляти залізничні мости на заході України – РНБО

Російські окупанти можуть запланувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО (Рада Національної безпеки та оборони – Delo.ua ).

Як повідомляє пресслужба ЦПД, у кількох проросійських Telegram-каналах, які ведуть медіасупровід війни РФ проти України, з'явилася інформація про отримання росіянами "повного та точного списку координат залізничних мостів Західної України".

При цьому зазначається, що "мостоповалу бути".

Водночас у ЦПД наголосили, що дані про розташування об'єктів залізничної інфраструктури України, зокрема, про віадуки та мости, ніколи не були державною таємницею і перебувають у вільному доступі.

Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкидання можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, які перебувають у західних регіонах.

"Однак з огляду на загрози атак на натовські колони зі зброєю для України не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації закликали українців бути пильними та обережними під час святкування Великодня, оскільки у цей час у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ.