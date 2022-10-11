Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Около шести часов утра 11 октября армия страны-агрессора РФ вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры", - отметил Старух.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.

Так, ночью 10 октября оккупанты выпустили по городу 10 ракет. Вновь был разрушен многоэтажный жилой дом.

В ночь на 9 октября российские военные также обстреляли Запорожье. В настоящее время известно о 17 погибших.

А 7 октября из-за ракетного удара в Запорожье погибли 18 человек.