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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Около шести часов утра 11 октября армия страны-агрессора РФ вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры", - отметил Старух.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших выясняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.
Так, ночью 10 октября оккупанты выпустили по городу 10 ракет. Вновь был разрушен многоэтажный жилой дом.
В ночь на 9 октября российские военные также обстреляли Запорожье. В настоящее время известно о 17 погибших.
А 7 октября из-за ракетного удара в Запорожье погибли 18 человек.