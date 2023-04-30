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Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (ФОТО)

Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Российские войска утром 30 апреля нанесли удар из реактивной системы залпового огня по центру Купянска. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, обстрел произошел в 6:45. В результате поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены четыре автомобиля (на опубликованных фото видны старые автомобили скорой помощи). Впрочем, обошлось без пострадавших.

За прошедшие же сутки, по данным областных властей, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Червоная Заря, Двуречная, Лиман Первый "и другие города и села".

Относительно работ по разминированию деоккупированных территорий в ОВА сообщают, что за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали почти 11 га территории и обезвредили 123 взрывоопасных предмета.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 3 — Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 4 — Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 5 — Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Напомним также, что 25 апреля российская армия попала в здание краеведческого музея в Купянске. В результате погибли две женщины в возрасте 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения, из них четверо были госпитализированы.

Автор:
Тимофей Беспятов