Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области: повредили сеть электроснабжения

Российские оккупационные войска 1 октября ударили по двум районам Днепропетровской области – Никопольскому и Синельниковскому. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Никопольский район накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз. В сам Никополь прилетело 30 русских снарядов. Пострадавших нет.

"В городе изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1 000 семей остались без света. Энергетики уже чинят линии", — рассказал Резниченко.

Под вражеский огонь также попали Марганецкая, Красногригорьевская и Великомихайловская громады. Пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Одного человека убили, по меньшей мере, двух ранили. Тогда попали по жилому кварталу в центре города - по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там загорелся сильный пожар - горело админздание и из 100 автобусов.

До этого, ночью 29 сентября, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. Известно о трех погибших, среди них один ребенок.