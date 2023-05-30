Оккупанты обстреляли элеватор и зернохранилище в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг с использованием ракетного вооружения, артиллерии, минометов и авиации массово обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили 9 гражданских людей. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

Также в селе Глушковка Купянского района обстрелами повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет.

В результате артиллерийских обстрелов села Глубокое Купянского района ранения получила 66-летняя женщина.

Кроме того, в селе Богуславка Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района поврежден элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены также жилые дома, произошли пожары. Ранение получила женщина 36 лет.

"На линии столкновения горячее всего на Купянском направлении. За прошедшие сутки враг пытался пойти в наступление в районе Масютовки и Крахмального, но отступил с потерями", - отметил Синегубов.

Напомним, накануне в селе Богуславка Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом. Ранение получил 49-летний гражданский мужчина.