Российские военные обстреляли индустриальный район Харькова. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших. Состояние – среднее, 1 госпитализировано в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, 27 июня в 15:50 в Кременчуге российская ракета попала в ТРЦ "Амстор". В результате возник масштабный пожар. По состоянию на утро 28 июня число погибших достигло 18 человек, один из них скончался в больнице.

Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара.