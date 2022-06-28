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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова
Російські військові обстріляли індустріальний район Харкова. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
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"Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан – середній, 1 госпіталізовано у тяжкому стані", - написав Синегубов.
Інших подробиць він не повідомив.
Нагадаємо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета потрапила до ТРЦ "Амстор". В результаті виникла масштабна пожежа. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих досягла 18 людей, одна з них померла в лікарні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.