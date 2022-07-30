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Оккупанты обстреляли район ХТЗ в Харькове
Российские войска днем 30 июля атаковали Харьков, под удар попал район вблизи Харьковского тракторного завода, сообщил мэр Игорь Терехов.
"Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь!", - обратился Терехов к горожанам.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Кроме того, в ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты дважды обстреляли Харьков, в Слободском районе города горело учебное заведение. В результате обстрела разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала училища.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным Штаба обороны Харькова, россияне попадали ракетами С-300. До этого, утром 29 июля, армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Россияне попали в двухэтажное здание и высшее учебное заведение.