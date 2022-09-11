Оккупанты обстреляли три города в Донецкой области

Российские военные одновременно нанесли удар по трем городам в Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно сообщению, под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом человеке.

"Россияне в очередной раз прицельно избивают именно по гражданской инфраструктуре и вредят, прежде всего, местному населению. Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и правоохранители - разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов", - написал Кириленко.

Напомним, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.

10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. Контрнаступление украинских войск еще продолжается, в настоящее время известно более 40 освобожденных населенных пунктов в Харьковской области.

Тем временем российские власти приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий через успешное контрнаступление ВСУ.