- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли три города в Донецкой области
Российские военные одновременно нанесли удар по трем городам в Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Согласно сообщению, под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом человеке.
"Россияне в очередной раз прицельно избивают именно по гражданской инфраструктуре и вредят, прежде всего, местному населению. Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и правоохранители - разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов", - написал Кириленко.
Напомним, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. Контрнаступление украинских войск еще продолжается, в настоящее время известно более 40 освобожденных населенных пунктов в Харьковской области.
Тем временем российские власти приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий через успешное контрнаступление ВСУ.