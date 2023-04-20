Оккупанты обстреляли три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем находились Стрелка, Огирцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты.

В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом и произошел пожар.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 283 взрывоопасных предмета.

Отметим, в Волчанске Харьковской области на месте авиаудара, который российские оккупанты совершили 18 апреля, нашли тела двух погибших гражданских.

В результате удара были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Горело около 60 торговых павильонов.