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Оккупанты обстреляли три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражеским огнем находились Стрелка, Огирцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты.
В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом и произошел пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 283 взрывоопасных предмета.
Отметим, в Волчанске Харьковской области на месте авиаудара, который российские оккупанты совершили 18 апреля, нашли тела двух погибших гражданских.
В результате удара были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Горело около 60 торговых павильонов.