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Оккупанты обстреляли Житомирскую область
Российские военные нанесли ракетный удар по Житомирской области. Об этом сообщает глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
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"Внимание! На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", — сказано в сообщении.
Других подробностей не сообщается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Напомним, в ночь на 16 августа российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Также в ночь на 16 августа оккупанты нанесли удар по пяти районам ХарьковаПодписывайтесь на наш YouTube канал