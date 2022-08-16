Оккупанты обстреляли Житомирскую область

Российские военные нанесли ракетный удар по Житомирской области. Об этом сообщает глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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"Внимание! На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", — сказано в сообщении.

Других подробностей не сообщается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Напомним, в ночь на 16 августа российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Также в ночь на 16 августа оккупанты нанесли удар по пяти районам Харькова