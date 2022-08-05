Оккупанты пытаются штурмовать Авдеевку, Красногоровку и Марьинку - Генштаб

Оккупационные войска в Донецкой области сосредотачивают усилия в районах Бахмута и Авдеевки, пытаясь создать благоприятные условия для захвата Бахмута, Соледера и оттеснить украинские войска от западных окраин Донецка, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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В частности, враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Яковлевки и Кодемы, нанес авиационный удар возле села Вершина.

По данным штаба, наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, но успеха не имели и отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайловоо и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться по направлениям городов Красногоровка и Авдеевка и поселка Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Чаривное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.

"Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать", - добавляют также в Генштабе.

На Южнобугском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степовая Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Червоная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополиное, Потемкино, Ольгино, Никополь.

Также россияне задействовали авиацию для ударов неподалеку Лозового, Великого Артаково и Андреевки, осуществив попытку наступления в направлении Лозового, однако получили решительный отпор от украинских военных и отошли.

В свою очередь, на Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, но производил огневое поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дубравного, Большой Камышевахи и Родного.

На Харьковском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Верхний Салтов.

Кроме того, на Северском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах сел Железный Мост и Гремяч Черниговской области, а также Стариков Сумской области.