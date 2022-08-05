Россияне обстреляли Запорожскую область: разрушениям подверглись частные дома и гражданская инфраструктура

Вечером 4 августа жители Запорожья слышали громкие взрывы. Эти звуки – результат вражеских обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, сообщил в Facebook глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Целью врага стали села Новоалександровской общины Запорожского района. В результате разрушений подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Один человек получил осколочные ранения, ему оказана первая медицинская помощь и госпитализирован.

Из-за вражеских обстрелов часть населенных пунктов Запорожского района осталась без света и водоснабжения. Специалисты работают над восстановлением сетей.

Ранее об обстрелах населенных пунктов на линии столкновения в Запорожской области сообщалось в июле. Кроме того, в Запорожской области оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы взорвать продовольственную безопасность Украины.