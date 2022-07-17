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В Запорожье слышали взрывы: россияне открыли огонь из РСЗО по населенным пунктам на линии столкновения
17 июля, около 14:00 – 15:00, в Запорожье была слышна серия взрывов — российские военные открыли огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по некоторым населенным пунктам на линии столкновения в Запорожской области.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
"Сохраняем спокойствие, соблюдаем правил воздушной тревоги и неразглашение информации", - обратились в ОВА к местным жителям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уточняется, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на нескольких полях.
Ранее в Запорожье оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы взорвать продовольственную безопасность Украины.
Напомним, согласно анализу NASA Harvest, примерно 22% сельскохозяйственных земель Украины, в том числе 28% площадей под озимыми и 18% - под яровыми культурами, находятся под контролем оккупантов.