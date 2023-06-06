Оккупанты пытаются воспользоваться подтоплением и опрокинуть ДРГ на правый берег - ЦНС

Российские оккупационные войска создают диверсионные группы и пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых после подрыва Каховской ГЭС гражданских.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Таким образом, они планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области.

Ранее представители военного партизанского движения "Атеш", действующего на оккупированных территориях Украины, сообщали, что к подрыву Каховской ГЭС могут быть причастны военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из Буденовска Ставропольского края РФ.

Партизанам удалось установить их командира. Им полковник Шандура Эдуард Юрьевич, 1983 года рождения.

"Атеш" уже устанавливает личности тех, кто лично принимал участие в замене Каховской ГЭС.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.