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Оккупанты сбросили на Харьковщину авиабомбу, есть раненая
Российские оккупанты продолжают террор мирных жителей Харьковщины. 23 июля захватчики совершили очередную атаку на гражданское население области и сбросили на село Кучеривка Купянского района авиабомбу.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
В результате обстрела 70-летняя женщина получила ранения. Врачи диагностировали у нее множественные осколочные ранения туловища и конечностей.
Женщина была госпитализирована в больницу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 22 июля российские оккупационные войска в течение дня дважды обстреляли город Купянск Харьковской области. По предварительным данным, россияне избивали реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибла женщина.
18 июля россияне в очередной раз обстреляли Двуречную Купянского района, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.