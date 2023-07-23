Оккупанты сбросили на Харьковщину авиабомбу, есть раненая

Российские оккупанты продолжают террор мирных жителей Харьковщины. 23 июля захватчики совершили очередную атаку на гражданское население области и сбросили на село Кучеривка Купянского района авиабомбу.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

В результате обстрела 70-летняя женщина получила ранения. Врачи диагностировали у нее множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

Женщина была госпитализирована в больницу.

Напомним, 22 июля российские оккупационные войска в течение дня дважды обстреляли город Купянск Харьковской области. По предварительным данным, россияне избивали реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибла женщина.

18 июля россияне в очередной раз обстреляли Двуречную Купянского района, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.