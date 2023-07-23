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Оккупанты сбросили на Харьковщину авиабомбу, есть раненая

Оккупанты сбросили на Харьковщину авиабомбу, есть раненая
Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковщины

Российские оккупанты продолжают террор мирных жителей Харьковщины. 23 июля захватчики совершили очередную атаку на гражданское население области и сбросили на село Кучеривка Купянского района авиабомбу.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

В результате обстрела 70-летняя женщина получила ранения. Врачи диагностировали у нее множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

Женщина была госпитализирована в больницу.

Напомним, 22 июля российские оккупационные войска в течение дня дважды обстреляли город Купянск Харьковской области. По предварительным данным, россияне избивали реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибла женщина.

18 июля россияне в очередной раз обстреляли Двуречную Купянского района, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.

Автор:
Татьяна Гойденко