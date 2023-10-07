Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Купянск

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. В результате вражеской атаки повреждены 3 жилых дома и произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Также в результате обстрела из РСЗО "Торнадо" пгт Шевченково Купянского района получил ранение 56-летний гражданский мужчина.

Кроме того, в городе Волчанск Чугуевского района из-за обстрела загорелся одноэтажный многоквартирный дом. От пожара пострадали и госпитализированы 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и женщина 25 лет.

В результате обстрела из РСЗО села Куриловка Купянского района повреждены складские помещения и имущество гражданского предприятия.

Также за сутки под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка и Московка Купянского района, Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.

Как сообщил Синегубов, на местах ракетных ударов по Харькову завершены спасательные работы. Погибли 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет.

Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, и 11-месячный мальчик. По словам главы области, состояние большинства раненых, в том числе ребенка, – средней тяжести. Повреждены 88 зданий из которых 61 – жилые многоэтажки, 46 автомобилей.

"За минувшие сутки россияне предприняли очередную попытку пойти в наступление в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении, но под огнем ВСУ отступили с потерями", - отметил Синегубов.

Напомним, 6 октября враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В результате вражеской атаки уничтожен жилой дом на 3 квартиры.