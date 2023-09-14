Оккупанты выпустили 433 снаряда по Херсонщине: 1 погибший и 8 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 13 сентября 82 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

Заметим, три человека были ранены 13 сентября в результате двух очередных атак российских оккупационных войск по селу Одрадокаменка Тягинской общины Бериславского района Херсонской области.

Накануне российские войска 85 раз обстреляли Херсонскую область, ранив четырех мирных жителей.