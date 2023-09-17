Оккупанты за сутки убили двух человек в Харьковской области, еще восьмерых ранили

В результате российской агрессии за прошедшие сутки, 16 сентября, в Харьковской области погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около 11:10 россияне ударили по Харькову пятью крылатыми ракетами комплекса "Искандер К". Враг повредил постройки гражданских предприятий и частные жилые дома, произошли пожары. Шесть гражданских мужчин ранены, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также войска РФ обстреливали населённые пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Около 11:30 между селами Глубокое и Стрелечья Харьковского района российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один мужчина в возрасте 72 лет, также находившийся в автомобиле, получил ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате обстрела села Петропавловка Купянского района получил ранение гражданский мужчина в возрасте 23 лет.

В ночь на 17 сентября, около 00:30, оккупанты нанесли новый ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание четырех управляемых ракет С-300 по зданию гражданского предприятия, там произошел пожар.