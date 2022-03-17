Под Харьковом оккупанты обстреляли школу и дом культуры, погиб 21 человек

17 марта 2022 около 3:30 утра военнослужащие Российской Федерации нанесли артиллерийский удар по городу Мерефа Харьковского района, в результате чего погибли более 20 человек.

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Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры.

По данным следствия, погиб 21 человек, еще 25 получили различные ранения, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте обстрелов продолжаются работы по расчистке завалов.

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование по факту случившегося.

Напомним, сегодня, 17 марта, оккупанты снова обстреляли центр Чернигова, в результате есть погибшие и раненые, в том числе погиб гражданин США.

Ранее армия РФ регулярно обстреливала Чернигов из реактивных систем залпового огня, но недавно ВСУ удалось уничтожить одну из батарей РСЗО.