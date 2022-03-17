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Под Харьковом оккупанты обстреляли школу и дом культуры, погиб 21 человек
17 марта 2022 около 3:30 утра военнослужащие Российской Федерации нанесли артиллерийский удар по городу Мерефа Харьковского района, в результате чего погибли более 20 человек.
Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры.
По данным следствия, погиб 21 человек, еще 25 получили различные ранения, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте обстрелов продолжаются работы по расчистке завалов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование по факту случившегося.
Напомним, сегодня, 17 марта, оккупанты снова обстреляли центр Чернигова, в результате есть погибшие и раненые, в том числе погиб гражданин США.
Ранее армия РФ регулярно обстреливала Чернигов из реактивных систем залпового огня, но недавно ВСУ удалось уничтожить одну из батарей РСЗО.