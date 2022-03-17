В Чернигове при обстреле погиб гражданин США

В четверг, 17 марта, оккупанты снова обстреляли центр Чернигова, в результате есть погибшие и раненые, в том числе погиб гражданин США. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города", — говорится в сообщении.

Среди погибших – гражданин США.

Пострадавших жителей доставили в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают следователи полиции. Они тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений российских войск.

Напомним, армия РФ регулярно обстреливала Чернигов из реактивных систем залпового огня, но недавно ВСУ удалось уничтожить одну из батарей РСЗО.

Украинские защитники из подразделений оперативного командования "Север", несмотря на продолжающиеся на Черниговщине ожесточенные бои, не только удачно держат оборону, но и освобождают населенные пункты.