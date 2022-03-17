У Чернігові під час обстрілу загинув громадянин США

У четвер, 17 березня, окупанти знову обстріляли центр Чернігова, у результаті є загиблі та поранені, зокрема загинув громадянин США. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

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"Сьогодні окупанти в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних громадянах міста", — йдеться в повідомленні.

Серед загиблих – громадянин США.

Постраждалих мешканців доправили до медичних закладів.

На місці пригоди працюють слідчі поліції. Вони ретельно фіксують всі обставини та наслідки військових злочинів російських військ.

Нагадаємо, армія РФ регулярно обстрілювала Чернігів із реактивних систем залпового вогню, але нещодавно ЗСУ вдалося знищити одну з батарей РСЗВ.

Українські захисники з підрозділів оперативного командування "Північ", незважаючи на запеклі бої, що продовжуються на Чернігівщині, не тільки вдало тримають оборону, а й звільняють населені пункти.