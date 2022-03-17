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Під Харковом окупанти обстріляли школу та будинок культури, загинула 21 людина

Під Харковом окупанти обстріляли школу та будинок культури, загинула 21 людина
Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці Російської Федерації завдали артилерійського удару по місту Мерефа Харківського району, внаслідок чого загинуло понад 20 людей.

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Як повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.  

За даними слідства, загинула 21 особа, ще 25 отримали різні поранення, 10 з яких перебувають у тяжкому стані.  

Фото 2 — Під Харковом окупанти обстріляли школу та будинок культури, загинула 21 людина

Наразі на місці обстрілів продовжуються роботи з розчищення завалів.  

Служба безпеки України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронні органи продовжують досудове розслідування за фактом.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, окупанти знову обстріляли центр Чернігова, в результаті є загиблі та поранені, зокрема загинув громадянин США.

Раніше армія РФ регулярно обстрілювала Чернігів із реактивних систем залпового вогню, але нещодавно ЗСУ вдалося знищити одну з батарей РСЗВ.

Автор:
Дмитро Нарожний