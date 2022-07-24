Погиб командир 28-й бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода – депутат

Командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода полковник Виталий Гуляев погиб 23 июля, сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности", бывший мэр Килии, председатель Килийского райсовета и депутат Одесского облсовета Павел Бойченко.

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"Имел честь знать отважного, настоящего командира, патриота Украины! Одесщина, Бессарабия, низко поклонимся герою, отдавшему свою жизнь, защищая юг Украины, наши с вами семьи от нашествия рашистов. Под его командованием одесская 28-я бригада остановила продвижение российских войск на юге и, отбросив их, шаг за шагом начала очищать от погани Николаевщину и Херсонщину", - написал он.

Перед этим на сайте "Цензор.нет" был опубликован пост от имени бывшего председателя Верховной Рады и исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, который сообщил о гибели Гуляева.

"Он был настоящим украинским офицером-рыцарем, мужественным, решительным и в то же время добрым, веселым, чрезвычайно светлым человеком. Он был отцом для своих солдат и ужасом для врагов. Комбриг избрал свой путь - путь защитника страны. С 2014 года на фронте", - отмечал Турчинов.

По его словам, с Гуляевым он познакомился после того, как его подразделение в начале апреля, после освобождения от оккупантов Киевской области, было переброшено на юг страны.

"Четыре месяца мы воевали рядом. Но эти месяцы равны всей жизни. И когда из твоей жизни уходит в вечность такой человек - это больно. Это чувствуют все, кто воевал вместе с ним. В Одессе и Николаеве, которые защищал комбриг, остается еще много улиц с рудиментарными совковыми советско-рашистскими названиями. Очень прошу одесских и николаевских депутатов, чтобы в ваших городах были улицы полковника Гуляева", - обратился он.

Однако сейчас этот пост удален. Нет его и на Facebook-странице Турчинова. Нет информации о гибели Гуляева и на страницах самой 28-й бригады в соцсетях и официальных страницах украинской армии и Министерства обороны.

Отметим, что ранее в воскресенье Министерство обороны РФ заявило, что российские войска нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны, которые якобы расположены на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве. Утверждалось, что там было "уничтожено более 50 человек личного состава".

В оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в ночь на 24 июля оккупационные войска нанесли ракетный удар семью модифицированными ракетами с зенитно-ракетной системы С-300, в результате чего были "поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры". По предварительным данным украинских военных по состоянию на 12:00, "потерь нет, остальная информация уточняется".

При этом ВСУ в качестве мести за обстрел уничтожили батарею С-300 возле оккупированного села Зеленотропинское Херсонской области и взяли "под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры" на оккупированной территории.