Ракетная атака на Украину: ВСУ уничтожили пять "Калибров"

Российские оккупационные войска в ночь с 9 на 10 февраля запускали ракеты по Украине. Воздушные силы ВСУ за ночь ликвидировали 5 "Калибров" из шести запущенных и 5 ударных дронов "Shahed" из семи запущенных.

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Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Известно, что враг применил семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования Калибр. Для запуска ракет был задействован российский фрегат в Черном море.

Кроме того, из Белгорода и оккупированного Токмака оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300. В частности, по Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Кроме того, ночью российские захватчики попали в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области. В результате атаки возник пожар.

Утром, около 8:30, российские войска совершили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что утром 10 февраля россияне пытаются нанести массированный ракетный удар.

Председатель Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил такую информацию и уточнил, что в воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет "Калибр".

"Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО!", - добавил он.