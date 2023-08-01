Ракетная атака по Кривому Рогу: число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу, который российские оккупанты совершили 31 июля, вновь возросло.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей", - отметил он.

По его словам, в больницах остаются 19 пострадавших, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Сегодня, 1 августа, в городе объявлен траур.

Лисак добавил, что ночь на Днепропетровщине прошла тихо, в громадах – без обстрелов.

Кривой Рог: атака 31 июля

Войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу утром понедельника. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, другая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На удары по Кривому Рогу и Херсону (там утром 31 июля в результате атаки погиб работник коммунального предприятия) отреагировал, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в последние дни враг упорно бьет по городам, обстреливает гражданские объекты и жилье, "но этот террор не испугает и не сломает".