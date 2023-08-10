Ракетный удар по Запорожью. Количество погибших и раненых возросло

В результате ракетного удара по Запорожью, который российские оккупанты совершили 9 августа, погибли три человека. Об этом утром 10 августа сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что в больнице скончалась женщина.

По состоянию на 8:30 известно о девяти травмированных. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Как уточнил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, из-за российского удара погибли 43-летний мужчина, а также 19-летняя и 21-летняя женщины. Среди пострадавших есть 11-месячный ребенок.

Что касается ситуации в регионе, то за прошедшие сутки военные РФ нанесли 82 удара по 21 населенному пункту. В частности, захватчики ударили по Гуляйполю, ранив четырех человек.

Обстрел Запорожья: 9 августа 2023

Россияне атаковали Запорожье вечером 9 августа, разрушив храм и торговые точки. Кроме того, взрывной волной были выбиты стекла в многоэтажках.

Сначала сообщалось о трех погибших и семерых раненых гражданских. Однако позже глава МВД сообщил, что одного человека удалось реанимировать.

В результате удара также возник пожар в хозяйственном здании, спасатели оперативно ликвидировали огонь. Как отмечал Клименко, пострадали люди, которые во время "прилета" находились на улице.