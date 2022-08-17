РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: есть раненые и разрушения

Российские оккупационные войска ночью 17 августа атаковали Одесскую область двумя ракетами Х-22, применили самолеты стратегической авиации Ту-22М3. В результате удара четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и ОК “Південь”.

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Разрушениям подверглась одна из баз отдыха в Одесской области, там также возник пожар. Пострадали и нескольких частных зданий, расположенных вблизи.

На место прибыли силы ГСЧС, спасательная операция продолжается.

Накануне, днем 16 августа, был обстрелян с самолетов над территорией Беларуси военный аэродром в Житомирской области. В результате попадания была повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. При этом заявлено, что личный состав в момент удара находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Днем того же дня подвергся массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск прифронтовой город Орехов Запорожской области, где были повреждены десятки домов.