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РФ запустила баллистические ракеты по Покровску. Есть погибшие и раненые
Оккупационные войска Российской Федерации 16 июля дважды ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по мирным жителям в Покровске Донецкой области. Об этом в Facebook сообщила Национальная полиция.
Захватчики атаковали частный сектор города, в результате повреждено по меньшей мере 27 домов. Также есть погибшие и раненые, точное количество жертв устанавливается.
"Полицейские проверяют территорию и дома местных жителей на наличие пострадавших. Спасатели локализуют пожар, возникший в результате обстрела. Разрушены гражданские объекты и жилищный сектор", — рассказали в Нацполиции.
Ранее, 9 июля, из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, 23 - получили ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, пять мирных жителей погибли в результате вражеских обстрелов Бахмута и Северска 7-8 июля. Также получили ранения три человека, среди которых 12-летний мальчик, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии.