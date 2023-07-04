Российская атака дронами по Сумам. Число погибших и пострадавших возросло

Число погибших в результате российской атаки дронами города Сумы, которая произошла 3 июля, возросло до 4.

Об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.

"Трое погибших. 21 человек ранен. Четверо остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага", - отметил он.

Во вторник, 4 июля, в Сумах объявили День траура.

Напомним, войска РФ 3 июля атаковали Сумы дронами Shahed, повредив административное здание и два многоквартирных жилых дома. По центру города было зафиксировано четыре "прилета". По состоянию на 18:00 3 июля было известно о двух погибших и 19 раненых.