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Российская атака дронами по Сумам. Число погибших и пострадавших возросло
Число погибших в результате российской атаки дронами города Сумы, которая произошла 3 июля, возросло до 4.
Об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.
"Трое погибших. 21 человек ранен. Четверо остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага", - отметил он.
Во вторник, 4 июля, в Сумах объявили День траура.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, войска РФ 3 июля атаковали Сумы дронами Shahed, повредив административное здание и два многоквартирных жилых дома. По центру города было зафиксировано четыре "прилета". По состоянию на 18:00 3 июля было известно о двух погибших и 19 раненых.