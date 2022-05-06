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Российские военные обстреляли Днепропетровскую область

Российские военные обстреляли Днепропетровскую область
Россия запускает ракеты по пустым полям. Фото: Facebook Резниченко

В ночь с 5 на 6 мая оккупанты нанесли удары по Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель ОГА Валентин Резниченко.

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"Ночь неспокойная. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал", — рассказал Резниченко.

Кроме того, захватчики запустили ракету по полю в Покровской громаде. Обстрел проводился ночью, на поле людей не было, поэтому никто также не пострадал.

Ранее в Днепропетровской области из-за обстрелов была сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, а движение поездов прекратили.

Также российские оккупанты 4 мая выпустили по Днепру две ракеты. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. 

Автор:
Вита Молодан