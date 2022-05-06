Российские военные обстреляли Днепропетровскую область

В ночь с 5 на 6 мая оккупанты нанесли удары по Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель ОГА Валентин Резниченко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Ночь неспокойная. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал", — рассказал Резниченко.

Кроме того, захватчики запустили ракету по полю в Покровской громаде. Обстрел проводился ночью, на поле людей не было, поэтому никто также не пострадал.

Ранее в Днепропетровской области из-за обстрелов была сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, а движение поездов прекратили.

Также российские оккупанты 4 мая выпустили по Днепру две ракеты. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру.