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Російські військові обстріляли Дніпропетровську область
У ніч із 5 на 6 травня окупанти завдали ударів по Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.
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"Ніч неспокійна. Влучили з "Градів" до Зеленодольської та Широківської громад. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав", - розповів Резніченко.
Крім того, загарбники запустили ракету по полю у Покровській громаді. Обстріл проводився вночі, на полі людей не було, тож ніхто також не постраждав.
Раніше на Дніпропетровщині через обстріл було сильно пошкоджено залізничну інфраструктуру, а рух поїздів припинили.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також російські окупанти 4 травня випустили по Дніпру дві ракети. Одну ракету збила ППО, друга влучила в залізничну інфраструктуру.