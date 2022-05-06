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Російські військові обстріляли Дніпропетровську область

Російські військові обстріляли Дніпропетровську область
Росія запускає ракети по полях. Фото: Facebook Резніченко

У ніч із 5 на 6 травня окупанти завдали ударів по Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

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"Ніч неспокійна. Влучили з "Градів" до Зеленодольської та Широківської громад. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав", - розповів Резніченко.

Крім того, загарбники запустили ракету по полю у Покровській громаді. Обстріл проводився вночі, на полі людей не було, тож ніхто також не постраждав.

Раніше на Дніпропетровщині через обстріл було сильно пошкоджено залізничну інфраструктуру, а рух поїздів припинили.

Також російські окупанти 4 травня випустили по Дніпру дві ракети. Одну ракету збила ППО, друга влучила в залізничну інфраструктуру.

Автор:
Віта Молодан