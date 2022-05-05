Обстріли залізничних колій не завадили Україні переміщати нову зброю на схід країни - The Washington Post

Армія РФ цілеспрямовано завдає ударів по залізничних об'єктах, щоб уповільнити постачання отриманої від союзників зброї. Але на практиці, незважаючи на останні обстріли, Україна може переміщати зброю країною.

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Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.

Цілями Росії 3 та 4 травня були електричні підстанції, залізничні об'єкти та міст у західних та центральних регіонах України. Проте, як вважають у Пентагоні, це не заважає Україні передавати нову зброю на фронт.

Раніше представник Міністерства оборони США попереджав, що Росія націлюватиметься на маршрути, що використовуються для постачання зброї, намагаючись уповільнити постачання військової допомоги від США та партнерів, які отримує Україна.

На початку травня армія РФ дійсно активно почала завдавати ударів по залізничних об'єктах. Зокрема, 4 травня російські війська обстріляли центр Дніпра, внаслідок чого було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Зазначимо, ворог намагається зруйнувати логістику України, бо не може перемогти на полі бою.