Обстрелы железнодорожных путей не помешали Украине перемещать новое оружие на восток страны — The Washington Post

Армия РФ целенаправленно наносит удары по железнодорожным объектам, чтобы замедлить поставку полученного от союзников оружия. Но на практике, несмотря на последние обстрелы, Украина может перемещать оружие через страну.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Целями России 3 и 4 мая были электрические подстанции, железнодорожные объекты и мост в западных и центральных регионах Украины. Однако, как считают в Пентагоне, это не мешает Украине передавать новое оружие на фронт.

Ранее представитель Министерства обороны США предупреждал, что Россия будет нацеливаться на маршруты, используемые для поставок оружия, пытаясь замедлить поставки военной помощи от США и партнеров, получаемой Украиной.

В начале мая армия РФ действительно активно начала наносит удары по железнодорожным объектам. В частности, 4 мая российские войска обстреляли центр Днепра, в результате чего была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Отметим, враг пытается разрушить логистику Украины, потому что не может победить на поле боя.