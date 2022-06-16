Российские военные обстреляли ракетами частные дома в Донецкой области, — ОВА

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Покровску и поселку Гришино Донецкой области. Целью атаки стали частные дома мирных жителей. В результате обстрела два человека получили ранения.

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Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Известно, что россияне разрушили или повредили не меньше 14 частных жилых домов, метеостанцию. Кроме того, по удар попала ферма, где погибли около 30 животных.

"Россияне четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей. Чтобы не стать их очередной мишенью и сохранить свою жизнь, всем, кто не вовлечен в процесс обороны Донбасса и поддержку работы критически важной инфраструктуры, следует эвакуироваться в более безопасные области Украины. Враг жесток и циничен", — отметил Кириленко.

Отметим, что на Донбассе в настоящее время, по информации Генштаба, идут самые ожесточенные бои, враг регулярно обстреливает Луганскую и Донецкую области. Что касается именно Донецкой области, то предыдущий раз ОВА сообщала о массированно обстреле Доброполья.

14 июня там результате российской агрессии погибли люди. Также были повреждены гаражи, автомобили, линии электропередачи и здание государственного учреждения.