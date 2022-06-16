Російські військові обстріляли ракетами приватні будинки на Донеччині, — ОВА

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Покровську та селищу Гришине Донецької області. Метою атаки стали приватні будинки мирних мешканців. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

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Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Відомо, що росіяни зруйнували або пошкодили щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанцію. Крім того, ударом потрапила ферма, де загинули близько 30 тварин.

"Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей. Щоб не стати їх черговою мішенню і зберегти своє життя, усім, хто не залучений до процесу оборони Донбасу та підтримці роботи критично важливої інфраструктури, слід евакуюватися у безпечніші області України. Ворог жорстокий і цинічний", - зазначив Кириленко.

Зазначимо, що на Донбасі нині, за інформацією Генштабу, йдуть найзапекліші бої, ворог регулярно обстрілює Луганську та Донецьку області. Що стосується саме Донецької області, то попереднього разу ОВА повідомляла про масований обстріл Добропілля.

14 червня там внаслідок російської агресії загинули люди. Також було пошкоджено гаражі, автомобілі, лінії електропередачі та будівлю державної установи.