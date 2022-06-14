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Росіяни завдали ракетного удару по Добропіллю: є загиблі, три будинки зруйновані вщент
Армія Російської Федерації 14 червня знову атакувала Донецьку область. Зокрема, під удар потрапило місто Добропілля, де внаслідок російської агресії загинули люди. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Ракетним ударом росіяни повністю зруйнували три житлові будинки у місті, ще не менше 12 пошкоджено. Пошкоджено гаражі, автомобілі, лінії електропередачі та будівлю державної установи. Також є загиблі, але у Нацполіції поки що не називають точну кількість.
В Офісі Генерального прокурора уточнили, що з-під завалів рятувальники дістали тіло лише одного загиблого чоловіка. Відомості про інших постраждалих уточнюються.
Після обстрілів на місце прибули вибухотехніки, що виявили уламки ракети Х-22 "повітря-земля". Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше через обстріл з боку окупантів вся Донецька область залишилася без світла. До цього росіяни пошкодили обстрілами магістральний газопровід на сході України, внаслідок чого газопостачання Донецької та Луганської з 14.00 було зупинено.