Россияне нанесли ракетный удар по Доброполью: есть погибшие, полностью разрушены три дома

Армия Российской Федерации 14 июня снова атаковала Донецкую область. В частности, под удар попал город Доброполье, где в результате российской агрессии погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Ракетным ударом россияне полностью разрушили три жилых дома в городе, еще не менее 12 повреждено. Повреждены гаражи, автомобили, линии электропередачи и здание государственного учреждения. Также есть погибшие, но в Нацполиции пока не называют точное количество.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что из-под завалов спасатели достали тело пока только одного погибшего мужчины. Сведения о других пострадавших уточняются.

После обстрелов на место прибыли взрывотехники, обнаружившие обломки ракеты Х-22 "воздух-земля". Полиция открыла уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее из-за обстрелов со стороны оккупантов вся Донецкая область осталась без света. До этого россияне повредили обстрелами магистральный газопровод на востоке Украины, в результате чего газоснабжение Донецкой и Луганской с 14:00 было остановлено.