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Происшествия
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Российские войска 78 раз обстреляли Херсонщину, ранены четыре человека

Российские войска 78 раз обстреляли Херсонщину, ранены четыре человека
Фото: глава области Александр Прокудин

За сутки 5 октября российские захватчики 78 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 330 снарядов. В результате обстрелов два человека погибли, еще четыре - получили ранения

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, враг гатив из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, больницу в Бериславе, а также – в социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики   78 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 445 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко